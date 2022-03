Nella città portuale di Mariupol, nel sud del Paese, da oltre 20 giorni sotto l’assedio e i bombardamenti delle truppe di Mosca, la situazione umanitaria è molto grave e viene descritta come “apocalittica” dalla Croce Rosse. Human Right Watch, che ha raccolto la testimonianza di fonti locali, la descrive come “un gelido paesaggio infernale, ricoperto di cadaveri e di edifici distrutti“. Il video, diffuso dalle forze ucraine sui social network, mostra la città devastata e in macerie ripresa dall’alto