“La mia Ferrari qui non passa”. E così Rod Stewart si rimbocca le maniche e si mette al lavoro per sistemare le buche che costellano la strada che porta a casa sua. Incredibile ma vero, il cantante si è fatto immortalare con tuta e giubbetto giallo di sicurezza, al lavoro assieme a un gruppo di operai lungo la carreggiata della strada di campagna che conduce alla sua tenuta ad Harlow, nell’Essex. “L’altro giorno è scoppiata una gomma ad un’ambulanza! E la mia Ferrari non può assolutamente passare di qui. Quindi io e i ragazzi abbiamo pensato di fare il lavoro da soli. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo sistemando le buche mentre milioni e milioni di sterline sono stati spesi per la M11!”, ha spiegato Red Stewart in un video scagliandosi contro le istituzioni locali che hanno finanziato invece della manutenzione la costruzione di una nuova autostrada. Neanche a dirlo, la cosa non è passata inosservata alle autorità inglesi che, dopo averlo rimproverato per il gesto invitando i cittadini a non imitarlo per questioni di sicurezza, non hanno potuto far altro che accollarsi il cantiere e completare la manutenzione.