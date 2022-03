Simone Rugiati, lo chef di origini toscane diventato famoso grazie a numerosi programmi televisivi, è stato assolto perché “il fatto non costituisce reato”. Come riportato dal Corriere, l’accusa, di diffamazione, gli era stata rivolta da Michela Stecca e Massimiliano Liggieri, proprietari del ristorante ‘Sushi Su’, a Padova. “È andata come doveva andare, ora torno a Milano a lavorare così non penso più a questo caso montato ad arte”, il commento del cuoco mentre ieri 21 marzo lasciava il tribunale.

I fatti invece risalgono a 5 anni fa e precisamente al 14 agosto 2017 quando Rugiati entra nel locale con un’amica per cenare. Una volta arrivata la pietanza ordinata – un astice – Rugiati va su tutte le furie sostenendo che si tratti in realtà di granchio in scatola e di essere allergico al suo liquido di conservazione. Mostrando l’esterno del sushi-restaurant, lo chef consiglia ai numerosi follower che lo stanno seguendo in una diretta Facebook di non andarci mai a mangiare. Una recensione che fa infuriare i titolari, i quali quindi lo querelano per diffamazione. Da qui il processo e la sentenza a lui favorevole ma che, tuttavia, verrà impugnata dai legali dei ristoratori, gli avvocati Massimo Munari e Marco Colapinto. Lo chef si è invece affidato alla difesa del penalista Francesco Cibotto.