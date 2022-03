Nei giorni in cui l’Italia ha deciso di destinare fino al 2 per cento del Pil per la spesa militare, Papa Francesco torna a schierarsi contro la guerra e la corsa al riarmo. L’occasione, alla vigilia della Giornata mondiale, è l’udienza a un’organizzazione di volontariato che si occupa di acqua, “Ho avuto sete”. Ma Bergoglio, con ampi passaggi ‘a braccio’, trova il modo di puntare ancora il dito contro il conflitto, e in particolare – molto duramente – contro la spesa per le armi: “uno scandalo”, dice, che “sporca l’umanità“. “Perché farci la guerra per conflitti che dovremmo risolvere parlandoci da uomini? – chiede il Pontefice – Perché non unire piuttosto le nostre forze e le nostre risorse per combattere insieme le vere battaglie di civiltà: la lotta contro la fame e contro la sete; la lotta contro le malattie e le epidemie; la lotta contro la povertà e le schiavitù di oggi. Perché?”.

Secondo Francesco, “certe scelte non sono neutrali: destinare gran parte della spesa alle armi, vuol dire toglierla ad altro, che significa continuare a toglierla ancora una volta a chi manca del necessario. E questo è uno scandalo: le spese per le armi”. “Quanto si spende per le armi, terribile! – esclama – Non so quale percentuale del Pil, non lo so, non mi viene la cifra esatta, ma un’alta percentuale. E si spende nelle armi per fare le guerre, non solo questa, che è gravissima, che stiamo vivendo adesso, e noi la sentiamo di più perché è più vicina, ma in Africa, in Medio Oriente, in Asia, le guerre, continue. Questo è grave”. Per il Papa, “bisogna creare la coscienza che continuare a spendere in armi sporca l’anima, sporca il cuore, sporca l’umanità“. “A che serve impegnarci tutti insieme, solennemente, a livello internazionale, nelle campagne contro la povertà, contro la fame, contro il degrado del pianeta, se poi ricadiamo nel vecchio vizio della guerra, nella vecchia strategia della potenza degli armamenti, che riporta tutto e tutti all’indietro?”, chiede ancora. “Sempre una guerra ti riporta all’indietro, sempre. Camminiamo indietro. Si dovrà ricominciare un’altra volta”.

Intanto, nella sua introduzione al Consiglio Cei, anche il cardinale presidente Gualtiero Bassetti torna sul tema della conflitto ucraino. “Alle porte dell’Europa una guerra devastante sta seminando terrore, morte e distruzione – afferma -. Il nostro pensiero va alle vittime, ai loro cari e a quanti sono costretti a lasciare le proprie case per cercare un luogo sicuro: uniamo la nostra voce a quella del Santo Padre, affinché ‘in nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchì. La nostra voce sale a Dio perché questa ‘inutile stragè del nostro tempo sia fermata. L’umanità implora un’alba nuova”. “Di fronte alla fuga di milioni di persone, soprattutto donne e bambini, esprimiamo il nostro vivo e sincero ringraziamento a quanti, in Italia e in tanti altri Paesi, sono impegnati a dare forma e anima all’accoglienza”, aggiunge il porporato, secondo cui “la grave crisi internazionale che stiamo vivendo per via del conflitto in Ucraina evoca per l’Europa il fantasma di un passato che si riteneva ormai definitivamente archiviato. Invece le bombe, la distruzione, le morti ucraine e russe, la devastazione di queste ultime settimane ci hanno messo di fronte a un pericolo, a una minaccia, sempre in agguato”. “L’auspicio è che la mobilitazione della comunità politica internazionale possa trovare una soluzione al conflitto – conclude -, intensificando gli sforzi diplomatici per arrivare alla cessazione delle ostilità e dell’indiscriminata violenza, che rappresentano sempre un passo indietro nel cammino dell’umanità”.