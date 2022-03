La Pasqua e si avvicina e i supermercati riempiono gli scaffali di uova di cioccolato. Tra queste anche quelle di Chiara Ferragni ed Elettra Lamborghini. Lo scorso 26 febbraio, l’imprenditrice digitale ha pubblicato sul profilo ‘Chiara Ferragni Brand’ alcuni scatti con le uova di diverse dimensioni e la didascalia: “Anche quest’anno Chiara Ferragni e Dolci Preziosi sostengono ‘I Bambini delle Fate’ (Organizzazione che supporta famiglie con autismo e altre disabilità, ndr) di Franco e Andrea con delle nuove uova di Pasqua e nuove sorprese. Già da questa settimana le potete trovare nei migliori supermercati italiani”. Per l’influencer seguita da 26.5 milioni di follower la confezione è rigorosamente rosa con l’icona dell’occhio e le ciglia lunghe, oltre a numerose stelline di tutti i colori.

Elettra Lamborghini, invece, ha scelto l’azienda WalCor Italia e una confezione maculata con icona in stile ‘cartone animato’. “Quest’anno le uova le porto io, letteralmente!! – ha scritto Lamborghini su Instagram -. Ebbene sì, sorpresa. Li troverete presto online e nei maggiori supermercati, Pasqua è dietro l’angolo”. Ma quanto costano? Collegandosi al sito wal-cor.it è possibile acquistare le uova: 8.90€ per il prodotto a latte da 280g e 6,90€ per il 150g (iva inclusa). “All’interno favolose sorprese firmate Elettra (cordini per smartphone, matite, ndr), scelte personalmente da lei e tutte da collezionare”, si legge nella descrizione. “Spedizione gratuita con un acquisto minimo di 40€”, recita invece la barra in alto.

“Incarto caratterizzato dai colori e gli elementi grafici propri del linguaggio del brand e dalla banda logopatia con l’iconico simbolo dell’occhio – riporta il sito di Dolci Preziosi -. Per entrambe le grammature da 150g e 280g le sorprese (magneti, adesivi per unghie, ndr) sono state realizzate appositamente per la collaborazione con il design team di Chiara Ferragni”. E il prezzo? Non è presente sul sito, ma basta cercarlo su Amazon per scoprirlo. 11,50€ per quello da 150g e 14,99€ per quello da 280g. Anche in questo caso si tratta di cioccolato a latte.

