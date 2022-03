“Guarda qua che bella serata. Sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera, mi sono fracassata”. A raccontarlo è Emanuela Folliero che su Instagram ha denunciato quanto accadutole nelle scorse ore a Milano: è caduta e si è rotta una gamba dopo esser inciampata a causa di un marciapiede dissestato, proprio a pochi passi da casa. La conduttrice televisiva ha pubblicato prima la foto della caduta, con lei ancora a terra, e poi uno scatto sdraiata sul divano di casa, in cui ha ricostruito quanto accaduto. “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”, ha detto ringraziando chi è intervenuto per soccorrerla. Quindi, nelle Storie, ha mostrato la gamba ingessata, dalla caviglia fino a metà coscia.