Il regista americano Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato 1 milione di dollari per aiuti umanitari ai rifugiati ucraini. Come riportato dalla rivista americana Variety, la donazione è arrivata attraverso la loro Hearthland Foundation, stanziando soldi a diverse organizzazioni: tra cui la Croce Rossa polacca, Polish Humanitarian Action, World Central Kitchen, Hebrew Immigrant Aid Society e Urgent Action Fund. Non è la prima volta che il regista e la moglie donano ingenti somme in beneficenza. Lo avevano già fatto durante i mesi più difficili della pandemia, donando un milione di dollari alla Los Angeles Education Rehabilitation Foundation per aiutare gli studenti colpiti da Covid-19.