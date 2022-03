La Danimarca prosegue nell’impegno per assicurare che le giovani generazioni siano tabacco-free, con un piano che prevede il bando alla vendita di tutti i prodotti collegati alla nicotina per i nati dopo il 2010. “La nostra speranza è che non inizino mai a fumare”, ha detto il ministro della Salute, Magnus Heunicke. Il fumo è la principale causa di tumore nel Paese. Fuma il 31 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni.

In Nuova Zelanda un divieto simile esiste già per tutti coloro che sono nati dopo il 2008: non possono comprare tabacco (ma le sigarette elettroniche sì).