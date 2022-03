Masha e Orso, la seria animata di origine russa e tanto amata anche nel nostro Paese, continuerà ad andare in onda. Ideato nello studio Animaccord di San Pietroburgo da Oleg Kuzovkov, dal 2008 è adorato dai bambini di tutto il mondo ed è un cartone che ha rivoluzionato l’industria del settore in Russia realizzando la prima serie animata in 3D del mondo, tanto che è facile pensare che lo stesso Putin ne vada fiero.

La produzione di Masha e Orso, con il quartier generale spostato ormai a Cipro da tempo, va avanti e al momento non si ha notizia di boicottaggi né di stop alle importazioni, come temevano in molti. Il cartone da 10 anni va in onda con successo su Rai Yoyo (dalle 7:30 alle 7:40 e dalle 12:40 alle 12:45) e sul canale DeA Junior. Quello che accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane è incerto e non è detto che la guerra non tocchi i cartoni. Una cosa, però, è certa: gli animatori russi e ucraini sono solidali nella richiesta di pace, in 700 hanno firmato una lettera per condannare la guerra. Anche il cartone ucraino Brave Bunnies a rischio produzione è stato confermato grazie anche all’aiuto produttivo dei coproduttori internazionali, tra cui l’Italia.