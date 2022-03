È stata ideata a Kiev, dalla autrice ucraina Olga Cherepanova, la serie a cartoni animati divenuta un successo internazionale e popolare anche in Italia. ‘Brave Bunnies‘ è una deliziosa serie animata per bambini di età prescolare che segue una famiglia di coraggiosi e curiosi coniglietti in cerca di avventura ed esplorazione, in viaggio sul loro Bunny Bus.

La serie animata ha avuto un successo immediato ed è stata trasmessa in oltre 60 Paesi, trasformandosi nel primo successo globale della animazione ucraina. La società di produzione Glowberry era al lavoro a Kiev sulla seconda stagione della serie quando la guerra li ha sorpresi, ma i colleghi ucraini insieme ai suoi partners non si fermano e si stanno organizzando per portare avanti la lavorazione perché il messaggio dei coniglietti coraggiosi di tolleranza e di rispetto è oggi ancora più importante.

La serie, in 52 episodi, ha debuttato in Italia nell’aprile 2021. È disponibile su DeaJunior, canale tv del gruppo DeAgostini Editore, che con KidsMe, la children content factory del gruppo, ne firma la produzione insieme alla società ucraina Glowberry di Kiev e allo studio spagnolo Ànima Kitchent, con la collaborazione di Rai Ragazzi. Le avventure dei coniglietti sono inoltre disponibili sempre su Rai Play ma anche su Rai Yoyo. Attualmente l’orario di programmazione è il seguente: tutti i giorni dal 23:10 alle 23:30, dopo Le storie di Lùpin e prima di Lupo.