Caramelle a forma d’orecchio firmate Mike Tyson. Si chiamano Mike Bites, sono deliziosi bonbon alla cannabis e da qualche giorno vengono venduti in tutti gli Stati Uniti. La memoria va subito al match di boxe per il mondiale dei pesi massimi del 28 giugno 1997. Sul ring di Las Vegas “Iron” Mike verso la fine del terzo round morsicò un orecchio dell’avversario, Evander Holyfield, entrando nella storia della boxe come il primo pugile squalificato per aver morso, e staccato, un pezzetto di orecchio dell’avversario. Asportazione che potrete ritrovare anche nelle Mike Bites: ad ogni caramella/orecchio manca infatti un pezzetto di cartilagine.