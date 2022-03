Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, anche Ricky Gianco. Il cantautore ha parlato a lungo della propria carriera soffermandosi anche su un fatto molto curioso. Andiamo con ordine. La conduttrice gli ha chiesto: “Un giorno hai incontrato i Beatles, dovevi suonare con loro e hai detto di no?”. “Io dovevo fare il primo tempo del tour italiano. Sono andato a conoscerli a Londra in camerino al teatro Astoria dove facevano il loro spettacolo di Natale – ha raccontato Riccardo Sanna, così all’anagrafe – abbiamo discusso di tante cose anche buffe. Ad un certo punto Paul McCartney mi ha chiesto di parlare del lago di Como e delle ragazze italiane, poi è intervenuto anche John Lennon che mi ha regalato un cappellino. Io lo guardavo e quindi mi ha detto: ‘Prendilo'”.

Poi la rivelazione: “Il giorno dopo ho assistito al loro spettacolo e lì ho deciso di dire di no, perché quello che succedeva lì non sarebbe successo qui in Italia. Lì invece c’era il teatro pieno, volava di tutto: reggiseni, mutande. Tutti urlavano, è successo di tutto”. Infine il cantante e compositore ha concluso: “Finito il primo tempo si chiude il sipario, poi una roba pazzesca: questi ragazzi vestiti con abiti medioevali. Chi erano? I Beatles. E sono andati via, poi sono tornati e io ho pianto di gioia. Se mi pento? No, però mi dispiace perché se avessi accettato avrei potuto passare più tempo in loro compagnia e conoscerli meglio”.