Le condizioni di Scott Hall, wrestler statunitense noto anche come Razor Ramon, sono sempre più critiche. Hall, 54 anni, ha avuto alcune complicazioni in seguito ad un intervento chirurgico ed è stato dichiatato clinicamente morto. È Kevin Nash, ex wrestler e attore statunitense sotto contratto con la WWE ma soprattutto caro amico di Hall, ad aggiornare i fan su Instagram: “Scott è attaccato ad una macchina. Quando la sua famiglia sarà sul luogo staccheranno la spina. Perderò la persona con cui ho trascorso più tempo della mia vita. Il mio cuore è spezzato. Amo Scott con tutto il mio cuore, ma adesso devo prepararmi a una vita senza di lui. Sono stato fortunato ad avere un amico che mi ha saputo capire da subito, come io con lui”. Nash parla poi di come lui e Hall fossero degli outsider nella WCW e di come insime a Barry Bloom abbiano contribuito a cambiare il wrestling a diversi livelli. “Mentre ci prepariamo alla vita senza di lui, ricordatevi che se ne va un grande uomo, non ne vedrete un altro come lui. Ci vediamo lungo la strada Scott. Non potrei amare un essere umano più di quanto amo te“. Così la chiusura del post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Nash (@realkevinnash)