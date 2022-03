“Ieri a Melitopol gli invasori hanno catturato il sindaco della città Ivan Fedorov. Un sindaco che difende coraggiosamente l’Ucraina e il popolo della sua comunità. Questo è un segno della debolezza degli invasori. I russi, sono passati a una nuova fase del terrore: stanno cercando di eliminare fisicamente i rappresentanti delle legittime autorità locali ucraine. Questo è un crimine contro la democrazia in quanto tale. Per le persone nelle democrazie, le azioni degli invasori russi saranno equiparate alle azioni dei terroristi dell’Isis“. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la cattura, da parte delle forze russe, del sindaco di Melitopol. Poi l’appello alle madri russe: “Non mandate i vostri figli in guerra in terra straniera. Controllate dove si trovano i vostri figli. Non date vostro figlio alla morte o alla prigionia”.