Il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, è stato sequestrato. Secondo quanto ha riferito via Telegram il consigliere del ministro degli Interni, Anton Gerashchenko, un gruppo russo composto da una decina di persone lo ha “portato via con un sacchetto di plastica in testa”. Fedorov – secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian – si era rifiutato di collaborare con i russi, mantenendo la bandiera ucraina sul municipio della città occupata. Il primo cittadino, secondo le fonti ucraine, stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione. In un video, diffuso via telegram da Kirill Tymoshenko, direttore dell’ufficio della presidenza ucraina, si vede l’azione dei militari. Nelle immagini si vedono alcuni militari in tuta mimetica portare fuori da un edificio quello che dovrebbe essere il primo cittadino, tra lo stupore dei passanti che si trovavano sul posto.