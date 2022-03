Enigmisti di tutto il mondo correte in libreria. Niente edicola, per una volta. È il turno di un libro che vi farà scervellare come mai accaduto nella vostra vita. S’intitola La mascella di Caino ed è edito da Mondadori. L’autore si chiama Torquemada, ma niente paura: nessuno verrà a cercarvi a casa in quanto eretici. Torquemada è il nom de plume di Edward Powys Mathers, traduttore e famoso cruciverbista vissuto nei primi decenni del Novecento. Mathers divenne celebre per i crypters crosswords, intricate parole crociate in cui la soluzione della definizione era a sua volta un enigma da svelare. La Mascella di Caino sbucò nientemeno che nel 1934 quando Torquemada/Mathers pubblicò una raccolta dei suoi cruciverba dal titolo The Torquemada Puzzle Book e in fondo al volume incluse proprio La Mascella di Caino, lasciando questo enigma senza soluzione. Insomma, una vera e propria sfida impossibile per il lettore enigmista. Tanto che, come scrive il sito metropolitano.it “solo 4 persone, tra tutti coloro che si sono cimentati con “La mascella di Caino”, sono riuscite a trovarne la soluzione”. Si tratta di due signori nel 1935, poi uno nel 2016 e infine un altro signore recentemente più noto come John Finnemore, scrittore e comico inglese che ha spiegato di averci messo 4 mesi durante il lockdown. In sostanza la soluzione dell’enigma sarebbe quella di individuare le sei vittime e i sei assassini del racconto. Ma attenzione, per poterlo fare bisogna prima sistemare un altro aspetto de La Mascella di Caino: le 100 pagine del libro vanno proprio, come direbbe Zerocalcare, strappate lungo i bordi e riordinate correttamente perché sono state stampate in un ordine totalmente casuale. C’è comunque poco da ridere perché le combinazioni possibili su 100 pagine sono una cifra composta da 158 numeri. Infine, il regolamento. Sì, perché questo libro giallo se si è in grado di risolverne l’enigma dà la possibilità di vincere un premio. Una gift-card di 500 euro da spendere sullo store Mondadori online. Nel 1934 il premio era di 15 sterline, mentre oggi l’editore anglosassone è arrivato a 1000. Quindi carta penna e forbicine: sei vittime e sei assassini, più le pagine riordinate nel modo giusto. Spedite tutto in busta chiusa a Milano, Corso Sempione 98. Ah, dimenticavamo: perché La mascella di Caino è tornata in auge? E che ve lo stiamo a dire? Qualche anno fa su TikTok la giovane assistente documentarista Sarah Scannell si è trovata tra le mani una copia del libro e ha cominciato a inondare il suo canale social con video e supposizioni sulla soluzione. Risultato? 7 milioni e mezzo di persone come follower e l’hashtag #cainsjawbone che ha sfiorato 13 milioni di visualizzazioni.