Dopo il noto episodio del quale è stato protagonista in Polonia, Matteo Salvini è stato intercettato da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro. Il servizio è andato in onda su Canale 5 ieri 10 marzo: “Sor Matteo buongiorno, come la va?”, ha esordito l’inviato del programma di Canale 5. Poi Staffelli ha aggiunto: “Ma cosa mi combina?”. “Sono orgoglioso di questo tapiro perché deriva da una missione di pace, poi il sindaco (della cittadina di Przemysl, Wojciech Bakun, ndr) ha preferito fare polemica”, ha commentato il leader della Lega.

Poi ha aggiunto: “Mi spiace, perché la guerra non dovrebbe portare divisioni. La maglia con la faccia di Putin? È di 8 anni fa quando nessuno bombardava. Poi per carità, chi ha la guerra alle porte ha le sue reazioni, io sono contento di quello che ho fatto”. Infine Salvini ha concluso: “Magari il tapiro lo metto all’asta e quello che raccogliamo lo usiamo per mandare qualcosa di buono in Ucraina”. “Perché no. Facciamo anche una cosa, però – ha infine aggiunto Staffelli -, ripassiamo anche un po’ l’inglese?”, il riferimento è ovviamente ai tentennamenti del leader del carroccio durante la discussione con Bakun. Siamo ai livelli ‘Shock because’ (dell'”altro Matteo”).