Michelle Hunziker lo ha detto chiaramente: mantenere buoni rapporti per il bene delle figlie Sole e Celeste è una priorità. Così lei e Tomaso Trussardi si sono incontrati per festeggiare il compleanno di ‘Cece’, l’8 marzo. Un profluvio di post social. Per Cecilia una festa con i genitori, separati ad inizio gennaio dopo undici anni insieme, la sorellina e Aurora Ramazzotti, accompagnata dal caro amico Tommaso Zorzi. Trussardi ha scattato foto proprio di Aurora dimostrando un’ottima intesa a dispetto di quello che lui stesso aveva detto in una intervista al Corriere sui “rapporti un po’ raffreddati”. Il commento di Michelle Hunziker, “mi sono divertita pure io”, lascia intendere un clima più che disteso. Lui, Trussardi, appoggia una mano sulla spalla di lei al momento del taglio della torta.