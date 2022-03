È passato ormai un anno dai fatti ma Fedez ha deciso di rendere noto quanto accaduto nei camerini di Domenica In solo ora. Lo ha fatto nell’ultima puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”, rivelando questo retroscena inedito legato alla puntata speciale del programma di Mara Venier per il Festival di Sanremo 2021. In quell’anno, il cantante marito di Chiara Ferragni si era classificato al secondo posto dietro ai Maneskin con il brano “Chiamami per nome” interpretato insieme a Francesca Michielin: proprio per questo motivo, a suo dire, si sono levati gli insulti nei camerini di Domenica In.

“Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese – ha spiegato Fedez -. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”. Quindi ha proseguito: “Ci sono rimasto malissimo. Stavo male e mi dicevo ‘che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto una roba tipo ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego”.

Al che Tananai (concorrente dell’edizione 2022 di Sanremo e ospite di questa puntata di Muschio Selvaggio) gli ha chiesto se la persona in questione fosse Ermal Meta, terzo classificato nel 2021: “No, anzi lui è stato super carino – ha risposto Fedez –. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo”. Neanche a dirlo, sui social si è subito scatenato il toto-nome. Chi sarà l’artista in questione?