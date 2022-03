A partire da gennaio 2023, le nazionali azzurre di calcio – maschile, femminile, giovanile, ftsal, beach soccer ed e-sports – vestiranno Adidas. La Figc ha infatti annunciato “con orgoglio” di aver stipulato una partnership di lungo termine con il marchio bavarese. La notizia era nell’aria già da qualche mese, ma ora è diventata ufficiale. Con la fine del 2022 si chiuderà così l’epoca di Puma, che ha accompagnato gli azzurri negli ultimi 19 anni, comprese le vittorie ai Mondiali del 2006 e agli Europei dello scorso anno.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dichiarato che la nuova partnership “rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in Adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello”.

Anche il Ceo di Adidas, Kasper Rørsted, si è detto soddisfatto dell’accordo: “Siamo entusiasti che una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entri a far parte del nostro portfolio di Federazioni internazionali, a fianco di altri colossi come la Dfb (Germania), la Rfef (Spagna), l’Afa (Argentina) e la Rbfa (Belgio) e non vediamo l’ora di raggiungere grandi traguardi insieme”.

Ma per gli azzurri si tratta, in parte, di un ritorno al passato: la nazionale italiana aveva già vestito Adidas tra il 1974 e il 1978, quando l’azienda è diventata il primo sponsor tecnico della Nazionale.