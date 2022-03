“Finora l’Oms ha verificato diciotto attacchi a strutture sanitarie, operatori sanitari e ambulanze, tra cui decine di morti e sedici feriti. Questi attacchi privano tutte le comunità dell’assistenza sanitaria. L’Oms continua a chiedere alla federazione russa di impegnarsi per una soluzione pacifica a questa crisi e di consentire un accesso sicuro e senza ostacoli all’assistenza umanitaria per coloro che ne hanno bisogno”, così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing. “Una soluzione pacifica è possibile e questo è vero in ogni guerra e crisi umanitaria a cui l’Oms sta rispondendo in tutto il mondo”, ha aggiunto.