Dal 3 marzo scorso e per due settimane Tananai risponde al telefono ai propri fan. La speciale “HitLine” è un numero attivo 24 ore su 24 per chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con il cantante. Chiamando il 3884707114, la voce pre-registrata di Tananai rivela al telefono piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale. Oggi alle 9, ad esempio, la voce di Tananai all’ascolto è stropicciata dal sonno, l’artista si è appena svegliato, augura a tutti una buona giornata, fa un inno al sole e poi dice: “Sto guardando i piedi sotto le coperte, ti voglio bene, voglio che tu lo sappia e lascia un messaggio dopo il beep vi risponderò”.

L’efficace claim della campagna è “può provocare attacchi di sesso occasionale”. Una citazione al brano sanremese “Sesso Occasionale”, ultimo classificato ma che ha ha avuto un successo esplosivo nelle settimane seguenti ed è stato certificato, proprio ieri, disco d’oro. E non è tutto, un vecchio brano “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, è attualmente al secondo posto, dietro “Brividi”, tra i brani più ascoltati in Italia su Spotify.

Il “fenomeno” Tananai continua a spopolare anche sul versante dei concerti. Dopo il primo appuntamento a Milano, anche la data live di Roma ha raggiunto il sold out. La prima tappa sarà al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) venerdì 13 maggio. Poi a Milano, lunedì 16 al Fabrique (sold out), a Roma mercoledì 18 presso l’Atlantico Live (sold out) e venerdì 20 al TuscanyHall di Firenze. Tananai tornerà chiudere con una grande festa questa prima parte del tour al Fabrique di Milano, lunedì 23.