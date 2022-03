La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 marzo ha visto l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge. La showgirl ha perso il televoto flash contro Davide Silvestri, incassando solo il 42% delle preferenze contro il 58% del coinquilino. Ecco quindi che subito si sono scatenate le ipotesi legate al fatto che possa essersi trattato di una mossa “tattica” per metterla a fare la terza giudice de La Pupa e il Secchione, approfittando così della grande popolarità di cui gode Soleil in questo momento. La nuova edizione del programma è prevista in partenza la prossima settimana, proprio all’indomani della finale del Grande Fratello Vip.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma questa teoria nasce dalle parole sibilline di Barbara D’Urso a Verissimo, che parlando proprio del cast de La Pupa e il Secchione aveva detto: “Il terzo giudice è un segreto nel senso che non sappiamo ancora se accetterà, se non accetterà, cosa succederà.. Se è Soleil? Non posso dirti niente! Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo, sta là – aveva detto ospite del salotto di Silvia Toffanin -. Se esce prima posso dirglielo, se arriva in finale glielo dico la notte alle due. Magari dice di no e mi ritrovo con un punto interrogativo là”.