Shane Warne è morto. La leggenda australiana del cricket è stata trovata senza vita sull’isola di Kh Samui in Thailandia, dove si trovava in vacanza. Warne aveva 52 anni ed è stato il più grande giocatore di bowling nel cricket, ovvero l’azione di lanciare la palla verso il wicket (la porticina doppia ndr) difesa dal battitore. Le autorità thailandesi del luogo hanno confermato che Warne è morto di cause naturali, nella fattispecie si crede, anche se non è ancora confermato, che sia morto per un attacco cardiaco. Il governo australiano sta trasportando la sua salma in patria dove gli verranno offerti funerali di stato. Warne era una figura straordinaria la cui fama trascendeva lo sport ispirando generazioni di fan. L’ex atleta era stato trovato ancora in vita nella villa thailandese dove alloggiava con gli amici. I tentativi di rianimarlo in ospedale non hanno però avuto successo. L’esame post mortem ha mostrato che l’uomo è morto di una malattia congenita, e che non c’era alcuna infezione da Covid-19.

L’amico che ha cenato con Warne poche ore prima che morisse ha ricordato che Shane non aveva voluto cenare scegliendo tra gli ottimi piatti thailandesi offerti dai ristoranti del luogo, ma spalmando di Vegemite alcuni toast. Altro segno di riconoscibilità rispetto alle tradizione del proprio paese proprio perché questa crema spalmabile a marchio Kraft è un tipico “piatto” australiano: una crema densa e marrone scura derivante dal lievito di birra avanzato da altre lavorazioni, spezie e additivi vegetali. Di altro avviso, rispetto alla morte di Warne, è il suo manager, James Erskine, che ha invece spiegato ad alcune tv locali come il leggendario atleta australiano avesse seguito una dieta liquida per due settimane prima di andare in vacanza. Per questo motivo, ha insinuato Erskine, si è lamentato di alcuni recenti dolori al petto: “Portava avanti una dieta strana che recentemente gli chiedeva di assumere solo liquidi per 14 giorni. Negli ultimi tempi l’ha ripetuta tre o quattro volte”.

“Trovare le parole per esprimere adeguatamente la nostra tristezza è un compito impossibile per noi, e guardare al futuro senza Shane è inconcepibile”, hanno affermato i genitori Keith e Brigitte in una dichiarazione ufficiale. Warne ha giocato ad alti livelli nelle formazioni di cricket australiane e inglesi dal 1992 al 2007. La maestria tecnica nel suo leg-spin, un lavoro di torsione delle gambe e di rotazione del polso che porta ad uno strano e improvviso effetto della palla lanciata, ha soppiantato la tecnica di bowling veloce che si era affermata negli anni settanta e ottanta rivoluzionando questo sport. Warne non è stato esente da scandali sia sessuali che legati ad una squalifica per doping e al mondo delle scommesse, ma la sua popolarità è rimasta intonsa e indiscussa rendendolo un eroe nazionale.