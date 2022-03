«Il principe Andrea di York ha pagato la sua liquidazione finanziaria a Virginia Giuffre. La causa è stata ora respinta». A rivelarlo è stato Matt Wilkinson, giornalista del The Sun, considerato uno dei royal correspondent più influenti d’Inghilterra, che via Twitter ha mostrato una copia dell’atto della corte distrettuale di New York che certifica il raggiungimento dell’accordo, datato 12 febbraio. Si chiude dunque il contenzioso legale tra il terzogenito della regina Elisabetta II e la donna che ha intentato una causa contro il duca nell’ambito del processo per abusi sessuali e traffico di minorenni che ha coinvolto il milionario Jeffrey Epstein. Proprio l’amicizia con il magnate americano (morto suicida, in carcere, nel 2019) ha travolto il principe, accusato di essere andato a letto con delle minorenni tra cui la Giuffre e costretto a trovare una versare una “donazione sostanziale” alla donna per evitare a sua volta un processo per abusi sessuali.

Il punto non era se ma quando Andrea avrebbe staccato l’assegno e chiuso questo lungo contenzioso, diventato uno dei peggiori scandali che abbiano coinvolto la famiglia reale inglese. Il principe di fatto è stato estromesso dalla Royal Family, non ha più una “vita pubblica” e rischiava anche un processo-show nell’anno in cui la madre festeggia il Giubileo di Platino per i 70 anni di trono. E proprio la monarca ha dovuto aprire il portafogli per supportare il figlio che, da solo, non sarebbe stato nelle condizioni di versare i 12 milioni di euro alla Giuffre: la Sovrana ha donato al figlio circa 2 milioni di euro di fondi personali e la restante quota, circa 10 milioni, glieli ha invece prestati il fratello Carlo.

Tra di loro i rapporti sono pessimi – il futuro re è uno di quelli che ha chiesto esplicitamente alla madre di fare fuori Andrea da ogni ruolo e impegno pubblico -, ma pur di salvare la Corona ha chiuso un occhio. Il duca di York rimborserà entrambi grazie alla vendita dello chalet di sua proprietà a Verbier, in Svizzera, il cui valore sfiora i 15 milioni di euro. Una quota del risarcimento, circa 2 milioni, andranno alla Fondazione Speak Out, Act, Reclaim, attraverso cui Virginia Giuffre si occupa di difendere le donne molestate, il resto invece direttamente alla vittima. Si chiuderà così per sempre questo enorme scandalo?