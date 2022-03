O in un modo, o nell’altro, Conor McGregor riesce sempre a far parlare di sé. Sono passati ormai quattro mesi dall’aggressione ai danni di Francesco Facchinetti, che ora il lottatore 33enne torna a far notizia perché intenzionato a voler comprare il Chelsea, messo in vendita da Abramovich in seguito alla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Tuttavia c’è chi è convinto che sia soltanto una mossa pubblicitaria: McGregor non sarebbe in grado di sostenere una cifra così elevata (si parla di 3 milioni di sterline), mentre Abramovich sarebbe intenzionato a lasciare il club in mani ben più solide di quelle di Conor.

Ma la polemica è un’altra. Nei giorni scorsi il lottatore ha pubblicato un video sui social: si trova in quello che presumibilmente è un albergo di lusso mentre viene “servito e riverito” da un maggiordomo. Prima gli porta un vassoio con delle pillole, poi una bottiglia d’acqua, che poco dopo verrà portata via sempre dal maggiordomo. Per molti, troppi, si è trattata di una sgradevole ostentazione del suo stile di vita.

Il post è stato cancellato poco dopo, ma ormai il “danno” era stato fatto. I commenti negativi, uno dietro l’altro, hanno riempito i social. “Un maggiordomo? Perché? Con tutti i soldi del mondo ma non ne avrei mai uno”, ha scritto un utente. “Sta usando quel pover’uomo per un video”, ha scritto un altro. In tanti hanno sottolineato che scene così mortificano chi appare in video (in questo caso il maggiordomo), anche perché – hanno ricordato altri – le origini di McGregor non sono ricche, anzi. “Questo è un esempio scioccante mostrato da Conor. Non molto tempo fa stava ancora prendendo il sussidio”. “Patetico, non puoi comprare la classe“, è stato il commento finale.