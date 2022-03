Smascherato per ritiro volontario il Pinguino e rinviato alla prossima puntata lo spareggio fra Drago e Pastore Maremmano. Ecco come si è conclusa la puntata de Il Cantante Mascherato andata in onda ieri 4 marzo su Rai 1. Il caso, piuttosto raro, è stato quello dell’abbandono del programma da parte di una delle maschere in gare. Di fatto, quindi, l’eliminazione tradizionalmente intesa non c’è stata. A contendersi la permanenza nello show vi erano Drago e Pinguino, ma quest’ultimo (nonostante la vittoria) ha deciso di lasciare lo show. E chi si nascondeva sotto la maschera del Pinguino? Edoardo Vianello.

Il cantautore 83enne ha annunciato durante la gara di dover abbandonare il gioco per motivi di famiglia: “Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo. Però siccome ha preso degli impegni con delle sue amiche per andare a mangiare fuori, devo andare a covarlo io”. “È incinta?”, ha chiesto Caterina Balivo comprensibilmente sorpresa. Non sono stato forniti ulteriori dettagli, tuttavia quello che ha chiarito la conduttrice Milly Carlucci è che la sua maschera continuerà la sfida nelle prossime puntate con un nuovo misterioso artista all’interno.