Colpo di scena al Grande Fratello Vip6. Durante la puntata del reality andata in onda ieri 3 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato a Giucas Casella di essere l’eliminato della serata. Grande la delusione sul volto di Casella; ma in un attimo è cambiato tutto. Come di consueto, anche l’illusionista siciliano teneva in mano un biglietto sigillato: quello dell’eventuale ritorno. Prima, però, il conduttore ha chiesto al gieffino: “Ma è vero che se vieni eliminato vuoi incatenarti fuori dalla Casa di Cinecittà?”. “No, no. Io vorrei arrivare in finale – ha replicato Giucas -, se la sorte lo vuole sono felicissimo, altrimenti lo guarderò dal mio divano”.

Silenzio, parte il countdown. Quindi la sorpresa: ‘Rientra in casa’. “Grazie, grazie a tutti”, ha gridato Casella letteralmente fuori di sé dall’euforia. Casella si è buttato a terra: acrobazie sul pavimento e grida di fomento. “Bravo, bravo!”, ha commentato il padrone di casa saltellando e mandandogli baci. Poco dopo la produzione ha dato il via al televoto flash, che attraverso una catena di salvataggi ha visto confrontarsi in nomination Sophie Codeogni, Davide Silvestri e Antonio Medugno. La decisione del pubblico ha costretto il modello napoletano ad abbandonare definitivamente il gioco.