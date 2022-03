Lieto fine per Anna Safroncik e la sua famiglia: il padre è in salvo. L’attrice, nata a Kiev nel 1981, vive in Italia ormai da diversi anni. Qui si è fatta apprezzare al cinema ma in particolare in tv (CentoVetrine, Le tre rose di Eva, Il commissario Nardone). Da quando i russi hanno iniziato l’invasione in Ucraina, Safroncik ha utilizzato i propri social per aggiornare i fan sulla situazione, riportando le notizie che riceveva dal papà. Solo qualche giorno fa aveva spiegato che il signor Jevhenij, professore universitario e tenore di Kiev, stava provando a fuggire dall’Ucraina. “Finalmente dopo tutti questi giorni in viaggio sono arrivati a casa mio padre e la moglie, sono al sicuro”, ha scritto l’attrice in una Instagram story ieri 3 marzo. Poi ha ringraziato quanti negli ultimi giorni le sono stati vicini: “Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra solidarietà amici”.