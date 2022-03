Si parla d’amore, si parla di gossip e inevitabilmente c’è lo zampino di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip6, durante la puntata del reality andata in onda ieri 3 marzo, ha chiamato da parte Soleil Sorge. Seduta nel confessionale della Casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ascoltato le parole di Signorini: “Tesoro, ne ho di sorprese! Voglio parlare a tu per tu con te di una persona che spesso hai tirato in ballo, cioè il tuo fidanzato. Ti sei sempre tenuta molto sul vago parlando di lui”, ha esordito il conduttore. Che poi ha aggiunto: “Voi due avete fatto un patto, ‘Qualsiasi cosa succeda sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me. C.S.'”.

A quel punto è stata Sorge a spiegare qualcosa di più: “Ci siamo promessi amore, fiducia, rispetto e onore”. Ma nulla sul nome. “Ha un nome e un cognome che io stasera non dirò per rispetto della sua privacy, anche perché lui ha deciso di cancellare completamente le sue immagini su Google e il suo unico profilo Facebook, devo dire pagando una discreta cifra, perché non vuole apparire. Viene da una famiglia impegnata molto seriamente nel mondo dell’imprenditoria, lontano da quello dello spettacolo”, ha aggiunto Signorini fornendo un identikit che, in molti, hanno ricollegato a Carlo Domingo. L’uomo, siciliano di nascita (Marsala) e milanese d’adozione, è figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello titolari della Domingo Communication, agenzia di comunicazione per il settore moda dove lui si occupa di digitale e creatività. Conferme? Non ne abbiamo neanche mezza. Quello che è certo è che esiste e “ti sta aspettando”, ha detto Signorini a Soleil rassicurandola.