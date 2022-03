Il ministro della Difesa ucraina Oleksii Reznikov ha pubblicato un video sul proprio profilo Twitter in cui ringrazia i cittadini ucraini e chi in questo momento sta resistendo con ogni mezzo all’invasione della truppe russe. “Tutti voi ucraini siete degli eroi” scrive a commento del videomessaggio. “Nessuno in Russia o in occidente avrebbe mai immaginato una resistenza lunga una settimana, 168 ore. Gli unici a crederci eravamo io e voi. I nemici hanno colpito ospedali e scuole, hanno ucciso donne e bambini. Sono codardi e terroristi, non possono essere definiti militari”