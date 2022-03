“Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività, causano più caos”. Nel discorso sullo Stato dell’Unione, al quale si presenta con un gradimento ai minimi, il presidente statunitense Joe Biden spiega in maniera ferma la decisione dell’Occidente di rispondere con sanzioni durissime contro la Russia di Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina.

Dopo aver spiegato nel week end che la via della rottura dei rapporti commerciali è stata la scelta per evitare un’escalation militare globale, l’inquilino della Casa Bianca afferma che senza una risposta, Putin, definito quindi un dittatore, avrebbe continuato “a muoversi” e “i costi e le minacce per l’America e il mondo” avrebbero continuato “a crescere”.

Per questo motivo, ha aggiunto, “l’alleanza Nato è stata creata per garantire la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”. La diplomazia americana, ha detto ancora “conta”. Quindi è tornato sulla “guerra di Putin” definendola “premeditata e non provocata”. Nel corso delle settimane, ha spiegato Biden, “ha rigettato gli sforzi diplomatici”. La spiegazione, secondo il presidente degli Usa, è che “ha pensato che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto”. “Ha pensato che avrebbe potuto dividerci”, ha affermato ma “si è sbagliato”.

Le dure parole del presidente Usa arrivano dopo che durante il colloquio con Volodymyr Zelensky aveva negato la possibilità di una “no-fly zone” sull’Ucraina, una scelta che avrebbe portato a un’innalzamento della tensione poiché la Russia l’avrebbe violata per portare a termine i suoi attacchi con l’aviazione. E negli scorsi giorni dagli Stati Uniti era arrivato a un cauto approccio alla minaccia nucleare del Cremlino, con la decisione di non alzare l’allerta.

Negli ultimi giorni, l’attenzione dell’intelligence americana, su disposizione di Biden, è focalizzata sulla ricerca di informazioni corrette e certe legate alla salute mentale di Putin e su come l’inaspettata reazione dura e compatta dell’Occidente abbia influito su di lui. Diversi esperti hanno infatti fatto notare come il comportamento del presidente russo sia diventato di recente “sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale”, alla luce in particolare delle sue ultime uscite sull’Ucraina e della minaccia di ricorrere all’atomica.