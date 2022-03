Non aveva esitato a paragonarlo a Giovanni Paolo II in un’intervista al tabloid Komsomolskaia Pravda. Quella tra Gerard Depardieu e Vladimir Putin è un’amicizia di lunga data. Per questo in molti si aspettavano una presa di posizione da parte dell’attore francese naturalizzato russo. Che in queste ore ha chiamato l’Afp per dire la sua sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: “Russia e Ucraina sono sempre stati paesi fratelli. Sono contrario a questa guerra fratricida e dico ‘ferma le armi e negozia!”. Era il 2013 quando si schierò apertamente contro la politica fiscale di Hollande, allora presidente francese. Ottenne il passaporto russo e cominciò a sperticarsi in lodi per la madre Russia e per il leader del Cremlino.