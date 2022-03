Anna Borsa, 30enne di Pontecagnano Faiano (Salerno), è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. A sparare, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’ex fidanzato Alfredo Erra, che l’ha raggiunta nel salone di parrucchiere dove lavorava. I carabinieri si erano messi alla ricerca dell’uomo, con l’aiuto di un elicottero che sorvolava l’area: l’uomo è stato rintracciato nel primo pomeriggio nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte (Salerno), sull’autostrada A2 del Mediterraneo, e si trovava in un evidente stato confusionale. Stando a quanto ricostruito è arrivato a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.

La relazione fra i due si era chiusa da otto mesi. Sembra che l’omicida continuasse ad avvicinarsi al salone di parrucchiere dove Borsa lavorava, ma ancora non è chiaro se ci fossero stati episodi di violenza ai danni della vittima in precedenza. Anche l’attuale compagno della vittima è rimasto ferito da uno dei proiettili esplosi durante l’aggressione. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Non è chiaro se Alfredo Erra, l’omicida successivamente fermato in un’area di servizio autostradale, intendesse uccidere anche lui.

Una persona vicina alla donna ha riportato all’Ansa che “Anna aveva paura, era pensierosa” e avrebbe dichiarato che voleva andare via da Salerno. Nel Comune di Pontecagnano Faiano è stata organizzata per questa sera un fiaccolata in ricordo della vittima. Il sindaco, Giuseppe Lanzara, si è espresso sulla vicenda in un post su Facebook: “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma. Come Comune ci costituiremo parte civile”.