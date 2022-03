“La situazione è critica: non possiamo stare a guardare ma ognuno deve fare la sua parte”. Da quando è iniziata la guerra, la comunità ucraina di Brescia non ha mai smesso di raccogliere aiuti da inviare alle popolazioni. “In questa guerra ognuno ha il suo ruolo – spiega Olga – c’è chi combatte, chi cura i feriti, chi prepara da mangiare e poi ci siamo noi che inviamo aiuti dall’Italia”. Dopo i bombardamenti sulla città di Kharkiv servono “con urgenza medicinali, antidolorifici, garze, aghi” spiegano alcune donne mentre preparano i pacchi da spedire in frontiera. Ogni giorno in questo magazzino nella periferia sud di Brescia, a Folzano, partono autobus e camioncini pieni di aiuti per gli ucraini e, dopo aver scaricato il materiale, ritornano con a bordo alcuni dei rifugiati che sono scappati dalla guerra e che vengono accolti in Italia. “Tutti noi abbiamo un fratello, una sorella, un figlio o un padre sotto le bombe: chiediamo a tutti di fermarsi e di far finire questa guerra”.