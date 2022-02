I due ospiti della puntata di Belve andata in onda ieri 25 febbraio su Rai 2 sono stati il cantautore Morgan e l’ex camorrista Cristina Pinto. Il musicista, il cui vero nome è Marco Castoldi, ha esordito dicendo: “Che belva sono? L’essere umano”. Poi Francesca Fagnani gli ha chiesto: “Questo è un episodio doloroso e privato quindi si senta libero di non rispondere: quando aveva 16 anni suo papà si è suicidato e credo lo abbia trovato lei. È un gesto che poi ha capito e poi: lo ha perdonato?”. “Questo gesto è pieno di senso e di non senso. È difficile da interpretare perché si ha a che fare con una persona che anziché aprirsi e dire: ‘Non sto bene’, sceglie di sottrarsi. È quando non c’è più la possibilità di parlare, probabilmente per lui il mondo era una roba nera, non c’è più via d’uscita. Con le parole invece questo non succede”.

Poi, cambiando totalmente registro: “Ha amici veri tra i suoi colleghi?”. “Pochi, credo che non mi capiscano. Hanno paura“, ha replicato lui accennando ad alcune esperienze a suo dire deludenti, come quella ad X Factor. “Sì, io ho scoperto Marco Mengoni. Se ho ricevuto gratitudine? Assolutamente no, perché è attorniato dai discografici che gli dicono di non aver contatti con me. Loro hanno paura: infatti mi sto sentendo segretamente con Michele Bravi in questi giorni (vincitore della settimana edizione di X Factor, ndr)”. “Circa un anno e mezzo fa più o meno lei ha detto che stava attraversando un periodo un po’ allucinante e che voleva disintossicarsi“, ha detto la conduttrice. Allora Morgan: “Sì, dalla società, non da altro. Come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze?”. Ma Fagnani ha tenuto il punto: “Lei dichiarò in una intervista di fumare cocaina, di usare crack, come antidepressivo”.

“No, io facevo tutto un altro discorso, teorico. Il titolo poi venne girato, non ho mai parlato di me. Quelli sono affari miei – ha continuato Morgan -. Giudicate quello che so fare io in quanto artista, lasciate stare quello che faccio quando sono a casa. Io sono stato: rimosso da X Factor, tolto da Sanremo e da quel momento è iniziato un processo di indebitamento e di non pagamento delle mie performance, il discorso sulla droga non mi interessa”. “Non le interessa perché non ne vuole parlare?”, ha domandato la padrona di casa aggiungendo poi: “Questo è un ritratto personale: io sono libera di farle le domande e lei può scegliere a cosa rispondere. Ascolti: di lei si innamorano più gli uomini o le donne?”. L’ex leader dei Bluvertigo ha provato a rispondere a modo suo: “Direi gli esseri umani”. “Ha mai avuto esperienze omosessuali? È mai stato con un uomo?” ha chiesto allora direttamente Fagnani. “Se sono mai stato con un uomo? In che senso? Dove? Al cinema? Cosa vuol dire esperienze omosessuali?”, ha replicato il musicista. “Dal punto di vista sessuale”, ha tuonato Fagnani ma lui ha aggirato la domanda e non ha risposto.

Infine la conduttrice gli ha fatto una domanda sulla tv: “Dopo X Factor, l’hanno allontanata da Amici”. “No, ma quale allontanato: me ne sono andato io a gambe levate. Mi ricordo benissimo: avevo ancora il microfono. Io dicevo: “Sono comunista”, lo avrò detto 500 volte. Era l’unica cosa che potevo dire loro. Scappavo e dicevo a quelli che stavano come me: ‘Andiamocene’, fino a quando sono arrivato sulla Tiburtina. Un inferno, un incubo”. La conduttrice ha concluso: “Ma nessuno l’ha costretta, ha deciso lei di andarci, lei è sempre vittima di qualcosa”.