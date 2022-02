Mentre il mondo era, ed è, con il fiato sospeso per le sorti dell’Ucraina invasa dalla Russia nel locale Crazypizza di Milano, dell’imprenditore Flavio Briatore che lo inaugurerà ufficialmente tra qualche giorno, si è svolta una allegra festa privata. Musica, pizzaioli acrobatici e un Silvio Berlusconi in grande forma che ha anche chiesto un hip hip urrà per il padrone di casa. Ma l’ex premier, che ancora un mese fa era candidato alla presidenza della Repubblica, non era solo.

Al tavolo c’erano l’ex ministero dell’Interno Matteo Salvini e proprio accanto al leader di Forza, nei video e nelle foto che sono stati diffusi sui social, anche l’amico di sempre Marcello Dell’Utri, l’ex senatore azzurro condannato per concorso esterno che ha finito di scontare la sua pena due anni fa. Tra i partecipanti alla festa si vede anche Adriano Galliani, altro fedelissimo di Berlusconi, ora numero del Monza, la squadra di calcio acquistata dall’ex presidente del Consiglio. L’ex ad del Milan ha sventolato come altri partecipanti all’evento i tovaglioli al suono della musica. Le immagini della loro cena hanno suscitato non poche polemiche sui social. Tra i presenti anche Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati.

Oggi dal leader della Lega è arrivata una sorta di spiegazione: “Ieri sera ci siamo trovati per due ore di svago a vedere il Milan, non era la sede né San Siro né una pizzeria per parlare di guerra o di attività politiche. Ci siamo concessi un venerdì sera di tranquillità, il risultato del Milan – ha detto a margine dell’incontro con il console generale ucraino a Milano – non è stato il massimo”.