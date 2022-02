Maxar Technologies ha rilasciato alcune immagini satellitari che mostrano le forze e le attrezzature militari russe vicino al confine con l’Ucraina, incluso un nuovo ospedale da campo messo in piedi nelle ultime 24 ore e un dispiegamento di elicotteri. Le immagini satellitari mostrano anche le forze militari in Bielorussia e i danni alle aree di stoccaggio del carburante e ad altre infrastrutture aeroportuali in un aeroporto in Ucraina.