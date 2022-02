Avrebbe dovuto presentare la sua linea di creme in uno spazio ‘dedicato’ durante la sfilata di Elisabetta Franchi ma ora tutto è stato annullato. Secondo quanto si legge su Chi, Michelle Hunziker non farà più parte dell’evento e il motivo è l’amicizia della stilista con l’ex marito della conduttrice, Tomaso Trussardi, che Franchi avrebbe scelto di non mettere in difficoltà. “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi alla prossima Fashion Week Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista, per pubblicizzare le proprie creme. Pare che, alla luce degli ultimi avvenimenti e dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato però eliminato”, le parole riportate dal giornale diretto da Alfonso Signorini.