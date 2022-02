Tina Cipollari furiosa (più del solito) a Uomini e Donne, durante la puntata andata in onda ieri 22 febbraio. Nel ‘mirino’ dell’opinionista di Canale 5 è finita Pinuccia Della Giovanna, la 79enne di Vigevano che si sta frequentando con il signor Alessandro. Andiamo con ordine. La scorsa settimana Pinuccia aveva avuto qualche problema a raggiungere via treno gli studi Mediaset di Roma per registrare la puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Non aveva il Super Green Pass. In quell’occasione il signore Alessandro le aveva consigliato di farsi aiutare dai figli e così Pinuccia era andata su tutte le furie, prendendolo come un attacco personale.

“Mio marito non mi ha mai trattata come mi hai trattato tu. Sono molto delusa e disgustata perché hai raccontato cose mie. Tu non sei innamorato di me perché un uomo che ama una donna non la offende e non le chiude il telefono in faccia“, ha detto lei. Quindi Tina Cipollari ha commentato: “Non fare passare Alessandro per quello che non è perché è un gentiluomo. Lui ha provato solo a darti dei consigli. Tu l’hai trattato con sufficienza dicendo che stava male. In questo momento stai trattando male Alessandro. Io difendo chi ha ragione. Alessandro è una bravissima persona. Non ti ha mancato di rispetto, non è che siccome sei una donna allora hai ragione, mi dispiace”.

“Ma tu sai cosa ci siamo detti tra di noi? Tu sai quanto ho sofferto io nella mia vita? Sei bellissima ma in questo momento no. Allora è vero che sei cattiva“, ha detto Pinuccia a Tina con le lacrime agli occhi. “Forse in questo momento non vi capite, tutto qua”, ha detto la conduttrice. “Ma cosa c’entra quanto hai sofferto tu e quanto io, è una questione di giustizia. Allora adesso prima di esprimere un’opinione pensiamo al curriculum delle sofferenze? Ma che discorso è, una barzelletta. E dai, ma basta”, ha esclamato Cipollari per poi uscire dallo studio infuriata. A questo punto Pinuccia non ha retto all’emozione: “Mi sento male perché già sono triste per la storia del treno. Sono delusa da tutto”. Infine la padrona di casa ha commentato: “Perché alla tua età stai a guardare cosa pensa la gente da casa? Non ci devi più pensare. Se una guarda cosa dice la gente, dalla mattina alla sera, non esce più di casa. È giusto che Tina dica quello che pensa, anche se tu hai 80 anni”. “Se mettete la musica, ci possiamo fare un ballo”, ha invece detto il cavaliere 90enne cercando di porre fine alla discussione.