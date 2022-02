Si è aperto il cancello della villa dove il calciatore del Milano Theo Hernandez vive con la fidanzata e il pitbull è scappato. Siamo a Guanzate: una volta fuori, l’animale si è imbattutto in una donna di 73 anni con al guinzaglio il suo cagnolino di piccola taglia. Il pitbull ha buttato a terra la donna e sbranato il piccolo cane. La notizia la dà il Giornale di Olgiate e i fatti risalgono al 18 febbraio: sono in corso accertamenti da parte della polizia locale della Bassa Piana Comasca. La donna non ha riportato ferite ma è ora in stato di choc. Al momento dei fatti, Hernandez non era a casa.