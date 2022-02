Rischi mortali da Covid ampiamente ridotti, ma anche un’altra pandemia potrebbe essere alle porte. Bill Gates interviene nuovamente sulla questione sanitaria che ha investito il pianeta negli ultimi due anni. Durante un panel della Conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco di Baviera, il co-presidente della Bill&Melinda Gates Foundation ha comunque mostrato un certo ottimismo sulla pandemia Covid19, parlando di come, oltre ai fondamentali vaccini, l’immunizzazione dovuta alla malattia e l’accelerazione del contagio dovuta alla variante Omicron sta portando a livelli estremamente ridotti le forme più gravi di contagio e i decessi. “Le possibilità di una malattia grave dovuta al Covid per i pazienti anziani con patologie pregresse come obesità e diabete, si sono ora drasticamente ridotte (…) il virus stesso – in particolare la variante chiamata Omicron – è diventato una sorta di tipo di vaccino che ha creato immunità sia delle cellule B che T… Gli effetti peggiori sono svaniti”. Ma è sul futuro che Gates mostra diversi dubbi: “Avremo un’altra pandemia. La prossima volta sarà un agente patogeno diverso”, ha spiegato con una sorta di profezia che di scientifico ad oggi non ha nulla di verificato e verificabile. Ma ha poi aggiunto che “i progressi nella tecnologia medica dovrebbero aiutare il mondo a fare un lavoro migliore per combatterlo, se gli investimenti vengono fatti ora”.