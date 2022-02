Se pensavate che il Grande Fratello Vip avesse già toccato il fondo, quanto successo nelle ultime ore vi farà ricredere. Tanto che sui social sempre più persone invocano la chiusura del programma di Canale 5. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel reality. Da qualche tempo i riflettori sono puntati sul triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: neanche a dirlo, proprio loro sono i protagonisti di quanto successo nella Casa più spiata d’Italia sabato 19 febbraio.

I concorrenti del Gf Vip hanno organizzato per la serata un festa in maschera con dj set e alcol a fiumi: è stato così che ad un certo punto è scattato un bacio appassionato tra Delia e Soleil. Le due stavano discutendo quando all’improvviso si sono ritrovate avvinghiate, tanto da finire straiate. Un quadretto decisamente hot che ha subito infiammato gli animi del pubblico ma che non ha lasciato indifferente nemmeno Alex Belli. L’ex attore di Centovetrine si è infatti sfogato con Davide Silvestri e Barù Gaetani, dicendosi sconvolto per quanto i suoi occhi avevano appena visto: “Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto: ‘Che sta succedendo?’. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capito, ho compreso quella che sei davvero’”.

Ma non è finita qui. “Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil – ha proseguito Belli rivelando quanto accaduto dopo -. Ho soltanto detto: ‘Guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. Sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male, a questo punto”.