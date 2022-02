Geppi Cucciari non ci sta e sbotta su Instagram smascherando una fake news che circola sui social sul suo conto. Oggetto: la sua presunta dieta miracolosa. Il suo ritorno in tv, su Rai 3 con il nuovo programma “Che succ3de?“, ha puntato i riflettori sull’attrice, conduttrice e comica sarda e scatenato gli inevitabili commenti, in primis quelli sull’aspetto fisico. Gli utenti hanno iniziato a parlare del suo dimagrimento e qualche account ha preso a millantare che avesse perso 10 chili in quattro settimane, pubblicando addirittura quello che veniva definito come il suo piano alimentare dettagliato, con tanto di nome degli integratori che avrebbe utilizzato. Ovviamente, tutto assolutamente falso.

La bufala, come sempre avviene in questi casi, è circolata a tal punto che la stessa Geppi Cucciari è dovuta intervenire sul suo profilo Instagram per smentirla: in un post, ha pubblicato un’immagine del fantomatico menù settimanale e ha chiarito la situazione. “Non so chi siano questi deficienti — ha scritto nel post pubblicato qualche giorno fa —, non si perdono 10 chili in 4 settimane, sono solo menzogne, non uso nessun integratore, non do consigli a nessuno, soprattutto non ne sponsorizzo, non fatevi imbrogliare da chi usa una qualsiasi nostra debolezza contro di noi”, ha concluso l’attrice 48enne. In passato, aveva già spiegato che il suo percorso di dimagrimento era iniziato nel 2010 (ben 12 anni fa, altro che un mese!) e che era stato dettato da motivi di salute, in particolare un problema al ginocchio.