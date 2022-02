Il gossip, si sa, vive anche di congetture e ipotesi. Si parte però da un fatto: Tomaso Trussardi ha defollowato (stiamo parlando di Instagram) Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. L’imprenditore non è certamente dedito a una grande attività sui social ma nel corso del suo matrimonio con Hunziker, durato 10 anni e con l’arrivo di due figlie, Celeste e Sole, qualche foto di coppia o addirittura “di famiglia” l’ha postata. Ora proprio dai social arriva ‘la possibile spiegazione’ al suo defollow: il motivo è il bacio di Michelle e Eros Ramazzotti sul palco di Michelle Impossible. Un bacio che ha mandato in visibilio la parte gossipara del pubblico italiano, tutti a sperare in un ritorno di fiamma. Trussarsi, in una intervista al Corriere della Sera, era stato chiaro: “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. Ma Eros, evidentemente, vuole esserci per Michelle, e per Aurora.