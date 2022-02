Le multe da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano non sono ancora partite. L’obbligo vaccinale per gli over 50 è scattato dal 1 febbraio, ma il Garante della Privacy sta ancora valutando se sia legittimo o meno comunicare gli elenchi dei non vaccinati ad altri soggetti. Stando a quanto ricostruito oggi da Repubblica , ad oggi il Ministero della salute, Sogei – la società informatica a cui il ministero dell’Economia ha affidato la gestione dei dati – e il Garante della privacy stanno ancora discutendo l’applicabilità della sanzione.

L’attesa per la decisione del Garante della privacy comporta, al momento, che non ci sia stata nessuna sanzione dal 1° febbraio a oggi per gli 1,4 milioni di italiani sopra i 50 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti-covid.

L’Agenzia delle entrate deve aspettare il via per la condivisione degli elenchi dei nomi da parte del Garante della privacy: a stilare l’elenco dei nomi dovrebbe essere la Sogei, che li può ottenere incrociando le informazioni sulle vaccinazioni nel Sistema della tessera sanitaria con i codici fiscali dei cittadini italiani. Le liste, una volta formate, dovrebbero poi passare al ministero della Salute: il sì del Garante della privacy serve per indicare se e come possono circolare i dati raccolti. A sua volta, il ministero della Salute dovrebbe poi condividere gli elenchi con l’Agenzia delle entrate. Al momento le liste di fatto non esistono, perché manca appunto il sì del Garante.

Anche avendo gli elenchi però, il procedimento rimane lungo: l’Agenzia delle entrate prima di emettere la multa deve far partire un avvertimento, visto che il cittadino potrebbe essere guarito dal covid o avere un’esenzione. L’eventuale giustificazione deve pervenire dalla Asl entro 10 giorni, prima che il cittadino venga inserito nella lista dei sanzionabili da parte dell’Agenzia. A quel punto, le multe in questione verranno notificate entro 180 giorni. Dal ministero confermano che le multe arriveranno comunque a tutti i destinatari. Ma il rischio è che vengano comunicate quando l’obbligo non sarà più in vigore, ufficialmente il prossimo 15 giugno.