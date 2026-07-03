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Ultimo aggiornamento: 12:25

Si tuffa in una piscina pubblica durante la notte: annegato 28enne a Milano

di Redazione Cronaca
Trasportato d'urgenza al Policlinico, i dottori hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli amici indagati per omissione di soccorso
Si tuffa in una piscina pubblica durante la notte: annegato 28enne a Milano
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Un ragazzo di 28 anni è morto la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato insieme ad alcuni amici nella piscina pubblica Romano di via Ponzio. L’episodio è avvenuto attorno alle 23, durante l’orario di chiusura al pubblico della piscina. Il resto della compagnia ha dato l’allarme al 112, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto il ragazzo era già in arresto cardiaco. Inutili le manovre di rianimazione sul posto: trasportato d’urgenza al Policlinico, i dottori hanno potuto solo constatarne il decesso.

La vittima, Alfredo A.E., un 28enne peruviano, potrebbe aver avuto un malore in acqua o essere annegato nella parte più profonda della piscina, ma le cause della morte restano ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti di polizia e polizia locale, che per agevolare le operazioni di salvataggio avrebbero messo a disposizione il comando che si trova di fianco alla struttura.

I tre amici che erano con lui, un brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana, sono indagati per omissione di soccorso. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, i tre hanno notato l’amico andare verso la parte più profonda della piscina e non riemergere ma non l’hanno soccorso, anzi si sono allontanati. E’ stato il mauritano a dare l’allarme a un passante che ha fatto intervenire i soccorsi.

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