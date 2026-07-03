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Ultimo aggiornamento: 11:11

“Fuggita in Italia l’attentatrice che ha messo la bomba davanti alla casa dell’oligarca ucraino a Monaco”

di Redazione Esteri
La donna, ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia B. ed è nota "per i suoi legami con la criminalità organizzata", riporta Le Parisien. Avrebbe passato il confine su un’automobile immatricolata e noleggiata in Germania
“Fuggita in Italia l’attentatrice che ha messo la bomba davanti alla casa dell’oligarca ucraino a Monaco”
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È fuggita in Francia e da lì in Italia l’attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso davanti all’abitazione dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia. Secondo gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien ha passato il confine utilizzando un’auto che ha recuperato a Beausoleil, in Francia, al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l’attentato. Si tratta di un’automobile immatricolata e noleggiata in Germania. La donna, ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia B. ed è nota “per i suoi legami con la criminalità organizzata”, riporta il quotidiano francese.

Ieri sera è stato emesso un mandato di cattura internazionale (Red Notice) dall’Interpol per agevolare l’arresto della sospettata, residente a Francoforte.

L’attentatrice, ripresa nei video mentre fugge verso il confine con la Francia vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica e un cappello scuro, era stata vista sul luogo dell’attentato diverse volte nei giorni precedenti e la mattina del giorno stesso dei fatti. Stava evidentemente studiando le abitudini e i percorsi dell’oligarca, della compagna Anna Nasobina e del figlio della coppia, tutti feriti nell’attentato dinamitardo. L’ordigno depositato nell’androne è esploso pochi istanti dopo l’ingresso dei tre in casa.

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