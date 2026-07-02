Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:02

“Risultava in servizio ma lavorava per una società dilettantistica con stabilimento balneare”. Poliziotto condannato a tre anni e due mesi

di Redazione Giustizia
L'agente, assistente capo in servizio alla scientifica, avrebbe percepito la retribuzione anche mentre era assente. È accusato di false attestazioni da parte di un dipendente pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato e indagato anche per violazioni paesaggistiche: lo stabilimento balneare è infatti stato sequestrato dalla guardia costiera
“Risultava in servizio ma lavorava per una società dilettantistica con stabilimento balneare”. Poliziotto condannato a tre anni e due mesi
Icona dei commenti Commenti

La giudice Elisa Centore ha condannato a tre anni e due mesi di reclusione un poliziotto genovese di 53 anni, M.D., con l’accusa di false attestazioni da parte di un dipendente pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo l’accusa della pm Eugenia Menichetti, tra agosto 2021 e luglio 2023 l’agente, assistente capo in servizio alla scientifica, aveva dichiarato di essere in servizio e ricevuto lo stipendio ma è stato spesso assente per ricoprire il ruolo di presidente di una società dilettantistica del ponente e dello stabilimento balneare annesso, percependo indebitamente circa 2.750 euro.

Nel fascicolo sono contestate circa 135 ore di servizio non prestate tra ingressi in ritardo e uscite anticipate, presunti straordinari mai effettuati e un episodio legato a un infortunio alla caviglia che, secondo la procura, sarebbe stato falsamente ricondotto al servizio per avere il congedo per malattia e non essere obbligato ai controlli.

Gli accertamenti, svolti dalla sezione della polizia giudiziaria della procura, sono nati da controversie interne proprio alla società sportiva da lui presieduta e da cui si era dimesso nel 2022. Un anno dopo, lo stabilimento balneare collegato è stato sequestrato dalla guardia costiera e il poliziotto è attualmente indagato per una serie di violazioni paesaggistiche e ambientali.

L’avvocato Riccardo Passeggi, che difende il poliziotto, preannuncia il ricorso il appello: “attendiamo le motivazioni e rispettiamo la sentenza, anche se non la condividiamo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione