“Un occhio nero per colpa tua”. Così Luca Onestini si è rivolto – via social – alla fidanzata spagnola Cristina Porta. Andiamo con ordine. La coppia è andata a Parigi per qualche giorno di relax e insieme Luca e Cristina sono andati a vedere il match di Champions League Paris Saint Germain – Real Madrid in un bar. “Era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol (ad opera di Mbappé, durante il recupero, ndr), Cristina ha gridato e questo è stato il risultato: un pugno sull’occhio”, ha raccontato l’ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip2. Dunque una rissa causata dalla reazione rammaricata di Cristina e in cui il ragazzo l’ha vista brutta, ma adesso ha recuperato: “Eccomi, sono a Madrid ora”, ha scritto ieri 17 febbraio sui social. E chissà se per il ritorno degli ottavi (in programma il 9 marzo prossimo) andrà a vedere la partita da solo o ancora in dolce compagnia. Di certo meglio restare in Spagna.